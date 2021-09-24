24 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Eylül 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Efsanelerin İzinde
13:30 Spor Hafta Sonu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz