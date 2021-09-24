24 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Efsanelerin İzinde

13:30 Spor Hafta Sonu

15:30 Spor Bülteni

15:55 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 Eyüpspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18:00 % 100 Futbol

18:55 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

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