24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınav sonuçları açıklandı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınav sonuçları açıklandı.

Habermetre - Haberler | Toplum
24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınav sonuçları açıklandı.

24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınav sonuçları açıklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni Sınav Sonuçları açıklandı. Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınavları 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/istanbul'da yapıldı. Sınavlara katılan; 10 Bronz Cankurtaran Eğitmeni adayından 4'ü; 3 Gümüş Cankurtaran Eğitmeni adayından 1'i başarılı oldu. Yeni eğitmenlerimizi tebrik ederiz. Sınav jürimizi oluşturan Altın Cankurtaran Eğitmenlerimiz; Sınav direktörü Sayın Erhan ÖZTÜRK, Sayın Hayrettin Hayri TOKMAKÇI, Gümüş Cankurtaran Eğitmenlerimiz Sayın Metin SAVAŞ, Sayın Yusuf Serdar ALDANMAZ,   Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan ASLAN'a gösterdikleri özverili emekleri için teşekkür ederiz. BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENLERİMİZ BURAK FEVZİ ÖNER EMRE AYDIN OĞUZHAN ZEYBEK POLAT YÜCEDAĞ GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENLERİMİZ YALIN AYGÜN

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Abdullah Öcalan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınav sonuçları açıklandı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 01:27:24. #1.17#