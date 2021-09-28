KADIKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/İstanbul'da yapılan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni Sınav Sonuçları açıklandı. Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Bronz ve Gümüş Cankurtaran Eğitmeni sınavları 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Kadıköy/istanbul'da yapıldı. Sınavlara katılan; 10 Bronz Cankurtaran Eğitmeni adayından 4'ü; 3 Gümüş Cankurtaran Eğitmeni adayından 1'i başarılı oldu. Yeni eğitmenlerimizi tebrik ederiz. Sınav jürimizi oluşturan Altın Cankurtaran Eğitmenlerimiz; Sınav direktörü Sayın Erhan ÖZTÜRK, Sayın Hayrettin Hayri TOKMAKÇI, Gümüş Cankurtaran Eğitmenlerimiz Sayın Metin SAVAŞ, Sayın Yusuf Serdar ALDANMAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan ASLAN'a gösterdikleri özverili emekleri için teşekkür ederiz. BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENLERİMİZ BURAK FEVZİ ÖNER EMRE AYDIN OĞUZHAN ZEYBEK POLAT YÜCEDAĞ GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENLERİMİZ YALIN AYGÜN

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