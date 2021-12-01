231 yıllık kilisenin sahibi inat edince tarihi mekan konutların ortasında harabe halde kaldı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi, Almanya'da yaşayan Türk sahibinin restorasyonuna ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde Gezköy kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldı. Bin 13 konutun ortasında harabe şekilde kalan kiliseye kimse dokunamıyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yıllık Surp Minas Kilisesi, harabe şekilde Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tam ortasında kaldı. Aziziye Belediyesi tarafından restore edilerek kentsel dönüşüm projesine de ortak edilmek istenen kiliseye en büyük engel ise Almanya'da yaşayan Türk sahibi oldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mal sahibiyle uzun süre görüşse de herhangi bir anlaşmaya varamadı. Kilisenin hiçbir şekilde restore edilmesine ve taşınmasına izin vermeyen mal sahibi, kilisenin olduğu gibi kalmasını istedi.

Kilise kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de yıkık ve harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Öte yandan sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise definecilerin ve madde bağımlılarının da uğrak yeri haline geldi. Defineciler tarafından kazılmadık yeri kalmayan kiliseye konutların inşaatı sırasında herhangi bir zarar verilmemesi için ise büyük çaba sarf ediliyor. Etrafı korumaya alınan kiliseye zarar verilmemesi için özen gösteriliyor.

"BİR ÇÖZÜME VARAMIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kilise sahibiyle görüşmeye devam ettiklerini fakat henüz bir anlaşmaya varamadıklarını ifade ederek, "Kilise sahibiyle halen herhangi bir anlaşmaya varamadık. Anıtlar Kuruluyla koruma altına alınmış, tescilli bir yapı durumunda. Biz de koruma kararı çerçevesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapı sahibiyle halen görüşüyoruz ama bir çözüme varamıyoruz. Birinci asli görevimiz burayı korumak. Herhangi bir zarar görmedi, zarar da görmeyecek. Ama böyle kalması da uygun değil. Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya varıp oranın restorasyonunu yapacağız" dedi.

(Sefa Tetik/ İHA)