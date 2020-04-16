23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye... - Haber
Şırnak, Cizre, Cudi

23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye...

23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye can suyu oldu -2 yıl önce açılmıştı.

16.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:14
23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye...

23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye can suyu oldu

-2 yıl önce açılmıştı.20 yıllık hayaldi gerçek oldu

-Tünellere şehitlerin isimleri verildi

-1 saatlik yol 20 dakikaya düştü

ŞIRNAK - Şırnak Cudi Dağında yapımına 23 yıl önce başlanan Şırnak-Cizre karayolu 2 yıl önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İki yıldır Cudi Dağının eşsiz manzarası eşliğinde seyahat eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Cudi Dağında 23 yıl önce yapımına başlanan ve 2 yıl önce tamamlanan vatandaşların sıklıkla kullandığı duble yol, Şırnak ile Cizre arasındaki bir saatlik mesafeyi 20 dakikaya düşürdü. Şırnak-Cizre arasında ihalesi 1997'de yapılan ancak terör saldırıları nedeniyle bir türlü tamamlanamayan karayolu 2018'in temmuz ayında faaliyete sunulan duble yol, Şırnak-Cizre arasındaki bir saatlik mesafeyi 20 dakikaya düşürdü. Cudi Dağ'ında 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 365 metre uzunluğunda bir viyadük yapılan yol ile Şırnaklılar 21 yıllık hayallerine kavuştu.

Tünellere şehitlerin ismi verildi

Yolda yapılan tünellere de teröristlerin saldırıları sonucu şehit düşen jandarma yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin isimleri verildi. Şehitlerin isimleri, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine yazıldı.

Şırnaklı vatandaşlardan Memduh Deniz, yol ile ilgili memnuniyetlerini ifade ederek, "Şırnak-Cizre karayolunun bitmesiyle beraber eski yoldan bir saate varıyorduk Cizre'ye. Bu yolla beraber bu mesafe 20 dakikaya düştü. Bölgenin turizmi ve Şırnak'ın ekonomisi için ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanın daha az mesafeye düşmesi büyük önem taşıdı. Bu yolun bitirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yeni yoldan çok memnunuz. Eski yoldan ciddi trafik kazaları oluşuyordu. Yolun dar ve virajlı olması kazalara sebebiyet veriyordu. Yeni yolun iki yıldır hizmete açılmasıyla beraber bu kazalarda ciddi bir düşüş oldu. Hem mesafe kısaldı. Yollar illerin medeniyetidir. Yolda bazı eksiklikler var. Onlarında en kısa zamanda bitirilmesi ben büyük talebimizdir" dedi.

23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Haber
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı Haber
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haber
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haber
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 785 artarak 30 bin 844'e yükseldi
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Ece Erken Yıldız Tilbe Levent Dörter
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Tbmm Nisan İtalya
Şu an buradasınız: 23 yıl önce başlanan ve terör saldırıları nedeni ile bitirilemeyen Şırnak-Cizre karayolu bölgeye... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 22:38:17. #1.15#
title