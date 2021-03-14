23 yıl 20 ay hapis cezası olan şahıs Çeşme'de yakalandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan, 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası ile aranan R.T.'yi Çeşme'de saklandığı yerde yakaladı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan, 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası ile aranan R.T.'yi Çeşme'de saklandığı yerde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçu"ndan 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası ile aranmakta olan şahsın Alaçatıport bölgesinde inşaatlarda saklandığı bilgisini aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.T.'yi bugün saat 11.00 sıralarında yaptığı operasyonla yakaladı. Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen R.T., tutuklanarak, Şakran Cezaevi'ne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı