23 yaşındaki Ahmet'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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23 yaşındaki Ahmet'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında

23 yaşındaki Ahmet'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada motosikletinden fırlayan 23 yaşındaki Ahmet Hatıl hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada motosikletinden fırlayan 23 yaşındaki Ahmet Hatıl hayatını kaybetti. Gencin öldüğü kazanın görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Sanayi mevkiinde M.Ö. idaresindeki 67 ACA 091 plakalı motosiklet ile Ahmet Hatıl (23) idaresindeki plakasız motosikletin çarpışması neticesinde Ahmet Hatıl ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Hatıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı istikamette seyir halindeki M.Ö.'nün idaresindeki motosikletle çarpışan Ahmet Hatıl'ın idaresindeki motosiklet kontrolden çıkıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde motosiklet savrulurken, Ahmet Hatıl ise motordan fırlayarak park halindeki bir aracın önüne düşüyor.

Gencin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

23 yaşındaki Ahmet'in öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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