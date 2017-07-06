23. Uluslararası Beypazarı Yöresi Festivali"

Beypazarı ilçesinde her yıl düzenlenen "Uluslararası Beypazarı Yöresi Festivali" 15 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.



Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, festival tarihinin düzenlenen toplantıda oy birliği ile alındığını söyledi.



Tarihi belirlemek için daha öncesi anket düzenlendiğini belirten Kaplan, anket sonuçlarına göre Eylül ayının çıktığını söyledi.



Beypazarı Turizmini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Harun Demir ise, uluslararası nitelikte düzenlenen festivalin her sene görkemli bir şekilde geçtiğini belirtti.



Demir, "Festivalin Eylül ayında yapılması çok uygun. Henüz okullarda açılmamış olacak, katılım bu nedenle yüksek olacaktır." dedi.