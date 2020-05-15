23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali video konferanslı törenle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali video konferanslı törenle kapandı

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, video konferansla gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali video konferanslı törenle kapandı
15.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:58

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, video konferansla gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından yapılan kapanış töreni, bu yıl hayatını kaybeden sinema sanatçıları Dilber Ay, Muhterem Nur ve Yıldız Kenter'in anılmasıyla başladı.

Gecenin sunuculuğunu Gülsüm Soydan ve Sinemis Kamer üstlendi.

Farklı ülkelerden 1301 kadın yönetmenin çektiği filmler ile Uçan Süpürge'ye başvurduğu bu yıl, 31 ülkeden 76 film seçkiden uzun metraj, belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmleri seyirciyle buluştu.

Sınırsız, biletsiz, limitsiz vurgusuyla online gerçekleşen festivalde filmler toplam 315 bin kez görüntülendi.

Kapanış törenine Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ekibi de katıldı.

FIPRESCI Genel Sekreteri Klaus Eder, online jüriliği ilk kez Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için kabul etmelerinin bu döneme katkı olduğunu vurguladı. Eder, 18 yıldır Uçan Süpürge ile iş birliği yapmanın tarihsel önemini dile getirdi.

23. yılın FIPRESCI Ödülü sahibini buldu

FIPRESCI Ödülü için yarışan 10 film arasında Rachel Maclean'in "Beni Uydur (Make Me Up)" filmi bu yılın kazananı oldu. Eder, kazanan filmin, "yarışanlar arasında en rahatsız edici film" olduğu için seçildiğini dile getirdi.

Kapanış töreninin ardından Beni Uydur filmi, "ucansupurge.org" sayfasında online olarak gösterime sunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Deniz Gezmiş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Gökhan Gönül Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali video konferanslı törenle kapandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:44:31. #1.15#
title