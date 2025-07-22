23 Temmuz Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yeni yasaların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan yürütme kararlarına da yer verildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın yargı alanındaki düzenlemeleri ve atamaları da bugünkü sayfada bulunuyor. Kamuya yönelik ilanlar, ihale bildirimleri ve mevzuat değişiklikleri de günün dikkat çeken başlıkları arasında. 23 Temmuz tarihli Resmî Gazete'nin tamamına PDF formatında erişim sağlanabilirken, detaylı kararlar vatandaşların incelemesine sunulmuş durumda. Bugünün kararları neler? 23 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

23 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasama faaliyetlerine ilişkin yeni kanunlar yer almaktadır. Bu bölümde milletvekilleri tarafından sunulan ve kabul edilen kanun tekliflerine dair detaylı bilgiler sunulmuştur.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ GELİŞMELERİ

Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan yönetimsel kararlar ile çeşitli idari düzenlemeler yayımlanmıştır. Bakanlık değişiklikleri, yeni yönetmelikler ve kurumsal yapılandırmalara ilişkin kararlar bu bölümde kapsamlı şekilde yer almaktadır.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

321046 sayılı Resmi Gazete'de, birçok kamu kurum ve kuruluşuna yönelik atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, görevden almalar ve yeni görevlendirmelere dair ayrıntılar atamalar listesinde belirtilmiştir.

YARGI BÖLÜMÜ KANUNLARI VE KARARLARI

Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek yargı organlarının kararları bugünkü sayıda yer almaktadır. Bu bölümde, içtihat oluşturabilecek önemli yargı kararları ve yürürlüğe giren yeni yargısal düzenlemelere ulaşmak mümkündür.

GÜNÜN İLANLARI

İhale duyuruları, dernek kararları, üniversite akademik kadro ilanları ve çeşitli resmi kurumların bildirimleri bugünkü ilânlar arasında yayımlanmıştır. Ayrıca Resmi Gazete'nin PDF formatında indirilebilir versiyonu da yayımlanmıştır.

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