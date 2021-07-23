23 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
23 Temmuz 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Meksika - Fransa
03:45 UEFA Euro 2020 Özetler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Brezilya - Almanya
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İngiltere
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni
17:30 Spor Manşet
20:00 Spor Akşamı
21:00 İleri Üçlü Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com