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23 Nisan üniversiteler tatil mi?

23 Nisan üniversiteler tatil mi?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ancak bu durum, 23 Nisan'ın üniversiteler için tatil olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açıyor. 23 Nisan üniversiteler tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl coşkuyla kutlanıyor. Peki, 23 Nisan üniversiteler tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, hafta sonu ile birleşmemektedir.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, özel sektör çalışanları bağlı oldukları kurum kararlarına göre izin kullanabilecek. Özel sektörde 23 Nisan'da çalışanlar ise mesai ücreti alabilecek.

23 Nisan üniversiteler tatil mi?

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacak.

23 Nisan'da okullar ve üniversiteler tatil olurken, özel okullar ve üniversiteler de hizmet vermeyecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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