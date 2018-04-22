23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Doğru

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yahşi, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çoçuklara ve gelecek nesillere armağanı olan bayramı kutladı.

Bayram çoşkusunu İzmir'deki tüm çocuklara ulaşması için büyük çaba sarfettiklerini belirten Yahşi, "İzmir'de evde eğitim alan, hastanelerde tedavi görerek eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin de 23 Nisan çoşkusunu yaşayabilmeleri için farklı etkinlikler yaptık. Evde eğitim alan öğrencilerimiz için her öğrencinin evinde kutlamalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yahşi, her çocuğun özel ve geleceğe dikilen bir fidan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz bu fidanlarımızın milli manevi değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Şu süreçte evinde, hastanede tedavi gören çocuklarımızında bayram çoşkusunu yaşanmasını istedik. Bu çoşkunun yaşanması için emeği geçen tüm öğretmenlerimize, arkadaşlarını unutmayarak onlara bayram çoşkusunu yaşatan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim."