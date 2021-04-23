23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Günün anlam ve önemini belirten konuşma Hakkari Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Hakkari Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla son buldu.Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, okul müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı