Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.



Hayrabolu Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, törende yaptığı konuşmada, 98. yılı kutlanılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın haklı gururunun yaşandığını belirtti.



Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Gazi Ortaokulu, Hisar Ortaokulu ve judo takımı gösterilerini sundu.



Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Kaymakam İsmail Bayata, Garnizon Komutanı Osman Kaan Özev, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Marmaraereğlsi'nde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk sunma töreni son buldu.



Çelenk sunma töreni sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, sahil alanında düzenlenen kutlama programıyla devam etti.



23 Nisan şiirlerinin okunmasıyla devam eden kutlama programında, okulların hazırladığı müzikli gösteriler, halk oyunları gösterileri ve basketbol gösterisi gerçekleştirildi.



Gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Sıdkı Zehin, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Garnizon Komutanı Per. Alb. Bayram Ölçücüoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Keleş tarafından verildi.



Programa Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, İlçe Kaymakamı Sıdkı Zehin, Garnizon Komutanı Per. Alb. Bayram Ölçücüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadullah Kalaycı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaş katıldı.