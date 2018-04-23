- Elazığ Merkez Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve resimlerin sergilenmesi

Çocukların gösteri yapmaları,şiir okumaları Doğu ve Güneydoğu'da 23 Nisan coşkusu

Elazığ

Elazığ Öğretmenevi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Merkez Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve resimler sergilendi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrencilerce jimnastik ve folklor, Elazığ Belediyesi mehter takımı tarafından da mehter gösterisi sunuldu.

Etkinliğe Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından çelenk sunuldu.

Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi.

Çocuklara iyi bir gelecek ve ülke bırakmanın gayreti içinde olduklarını belirten Sarı, eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de öğrencilerin hayatlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları, semazen ve çeşitli gösterilerle devam eden törende çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.