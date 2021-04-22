23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

23 NİSAN 2021 CUMA POSTANELER ECZANELER, AÇIK MI?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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