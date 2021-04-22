23 Nisan'da PTT açık mı? Yarın PTT çalışıyor mu? 23 Nisan kapalı olan yerler?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu? 23 Nisan'da PTT açık mı? Yarın PTT çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içi olan Cuma gününe denk geliyor. Yarın sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla birlikte kargoların, PTT'nin, marketlerin, eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil gününde kargolar, PTT, marketler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı olacak? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? PTT çalışıyor mu? 23 Nisan'da PTT açık mı? Yarın PTT çalışıyor mu? 23 Nisan kapalı olan yerler? İşte detaylar haberimizde…

23 NİSAN'DA PTT AÇIK MI?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

2021 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ:

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri;

Açılış: 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır.

Öğle Arası: 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'da başlıyor.

Kapanış: 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ADRESİ NEDİR?

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.