23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri!
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23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri!

23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs sebebiyle bazı kurumlar kapalı olacak. Peki gelen kısıtlama sonrası 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs sebebiyle bazı kurumlar kapalı olacak. Peki gelen kısıtlama sonrası 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri!

23 NİSAN'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Cuma günü bankalar kapalı olacaklar. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı kredi

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

Vakıfbank

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

Halkbank

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

İş Bankası

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30/13:30-16:30 olacak

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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