23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
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23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu

23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yılı olması nedeniyle Çarşamba ilçesinde çelenk sunma töreni yapıldı. Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrası sonrasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Özdemir, "Tarihimizin ana sayfalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. olması heyecanıyla, sevinçle ve coşkuyla kutluyoruz. Ulusal egemenliğin tescili olan 23 Nisan, esaret altına alınmak istenen bir milletin, bağımsızlık adına attığı en önemli adımlardan birisidir. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberliktir, milli mücadeledir. Bugün onlara armağan olarak hediye edilen bayramın sahibi çocuklarımız, okuyan, anlayan, bilim ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerini bağlı, insan haklarına saygılı bir birey olarak yetiştikleri müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda katılımla gerçekleştirilen törende Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba Belediye Başkanı Yardımcısı Ümit Kavraz, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve az sayıda protokol üyeleri törene katılım sağladı.

Belediye meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından, arabalar ve palyaçolar ile birlikte şehir turu atıldı. Korona virüs salgınına karşı alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramlarından mağdur kalmamaları adına Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, konvoyla şehir turu atıldı. Çok sayıda vosvos, evlerin balkonlarında bulunan çocukların çalınan kornalarla ve verilen hediyelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Atılan şehir turunda çocukların palyaçolar, maskotlar ve klasik araçlara ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik ettikleri mutlu anlar gözlerden kaçmadı. - SAMSUN

23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu
23 Nisan coşkusu: Vosvoslarla şehir turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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