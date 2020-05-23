23 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Kuşlarla Yolculuk 00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 02:00 Sahur Bereketi 03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:45 Vefa Dediğin 04:45 Hatim Duası 04:55 Sağlıklı Mutfak 05:40 Tam Zamanı 05:40 Dert Ortağı 05:40 Vefa Dediğin 06:00 Sağlıklı Mutfak 06:05 Zinde Kal 06:50 Bir Yusuf Masalı 07:00 Bir Yusuf Masalı 08:30 Uğurlugiller 09:00 Uğurlugiller 09:30 İyi Fikir 09:35 9. Hariciye Koğuşu 10:05 9. Hariciye Koğuşu 10:35 Perihan Abla 11:00 Perihan Abla 11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:10 Vefa Dediğin 12:20 Tam Zamanı 12:45 Dert Ortağı 13:00 Gülşen Abi 13:15 Zinde Kal 13:50 Yedi Numara 14:10 Yedi Numara 14:15 Sağlıklı Mutfak 15:15 Uzaktan Erişim 15:50 Yeditepe İstanbul 16:05 Yeditepe İstanbul 16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 18:30 Kuşlarla Yolculuk 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:30 Kalk Gidelim Eve 21:00 Evde Bayram Konserleri: Yusuf Güney 22:00 Kalk Gidelim Eve 22:50 Mesnevi'den Hikayeler 23:40 Kuşlarla Yolculuk 23:40 Mesnevi'den Hikayeler Kaynak: InterSinema.com