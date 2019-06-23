23 Haziran Zeytinburnu İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Türkiye, 23 Haziran 2019 yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına kitlenmiş durumda. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için Zeytinburnu''nda kullanılan oy sayısı merak ediliyor. Peki 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Zeytinburnu''nda hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçlarındaki son durum!

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN ZEYTİNBURNU SON DAKİKA!

Yenilenen İstanbul seçimi için kullanılan oylar sayılmaya başladı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları Zeytinburnu sayımı devam ediyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları son durumunu öğrenmek için aşağıda verilen linke tıklayabilirsiniz.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

31 MART SEÇİM SONUÇLARI: İSTANBUL''DA TOPLAM OY DAĞILIMI KAÇTI?

31 Mart İstanbul Seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 48.55, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 1.21, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise yüzde 0.20 oy almıştı.

31 MART SEÇİMİNDE İSTANBUL İÇİN ZEYTİNBURNU''NDAN HANGİ ADAY KAÇ OY ALMIŞTI?

31 Mart Yerel Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Zeytinburnu''ndan 188.860 seçmen 154.871 oy kullanmıştı. 555 toplam sandık sayısından Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için yüzde 51.22, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu için yüzde 46.13, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için yüzde 1.29 ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel için yüzde 0.14 oranında oy çıkmıştı.