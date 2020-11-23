23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 23-29 Kasım tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Alacaklar, borçlar, ek gelirlerinize odaklanacaksınız. Devam eden rahatsızlığı olanlar bir operasyon geçirebilir. Akrabalarla ilgili geçmişten gelen bazı hayal kırıklıkları, tekrar zorlayıcı bir gündem yaratabilir. Akılcı davranarak kendi yaranızı kendiniz sarabilirsiniz.

BOĞA: Evlilik ve ortaklı işler haftanın ana konusu. Eşinizle ya da ortağınızla fikir birliği yapacaksınız. Çocuğunuzla ilgili konular yüzünden bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Akılcı davranarak sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Geçmişten gelen bazı ödemeler canınızı sıkabilir.

İKİZLER: Günlük rutinlerle geçecek bir hafta. Sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çocuğunuzla veya sevgilinizle ilgili ani bir ekstra ödeme çıkabilir. Bu nedenle tartışma riskine dikkat etmelisiniz. Hayalinizdeki bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Bekarlar hafta sonu yeni biriyle tanışabilir.

YENGEÇ: Hafta genelinde aşk, çocuk ve hobilerinize odaklanacaksınız. Bekarlar tutkulu yeni bir aşka yelken açabilirler. Aklınızla duygularınızı dengeleyerek hareket edebileceksiniz. Kariyerinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları olabilir. Haftanın ilk günü mesajcı rüyalar görebilirsiniz.

ASLAN: Ailenize, evinize veya emlak işlerine yoğunlaşacaksınız. Aşk veya para konularında ani gelişmeler olabilir. Duygularınızı tutkulu bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bekarlar kendi kültürlerinden olmayan yeni birisiyle, şanslı bir tanışma yaşayabilirler. Kadınlarla iletişimin güçlü olacağı bir hafta.

BAŞAK: Pazartesi aileniz ve evinizle ilgilenirken, salı gününden itibaren; kardeş, arkadaş ve iletişim konularına yoğunlaşacaksınız. Maddi konular yüzünden tartışma riskine dikkat! Eşinize duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta başkalarının ne düşüneceğini hesap ederek hareket etme eğilimindesiniz.

TERAZİ: Maddi, manevi kazançlarınıza odaklanacağınız bir hafta. Bazı hayallerinize ulaşacağınız anlaşmalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerde duygularınız sizi yanıltabilir. Aniden çıkan ekstra ödemeler canınızı sıkabilir. Kardeş veya arkadaşınız ya da iletişim sorunları nedeniyle işten ayrılabilirsiniz.

AKREP: Kendinize daha çok zaman ayıracağınız bir hafta. Duygularınızı net olarak ifade edeceksiniz. Yanlış insanlara emek verdiğinizi hissedeceksiniz. Akılcı davranarak hedefinize ulaşabilirsiniz. Bekarlar yakın çevrelerinden biriyle evlilik için ciddi adımlar atabilirler.

YAY: Daha içe dönük olacağınız bir dönemdesiniz. Aile, ev, emlak işleriyle ilgili canınızı sıkan konulara, çözüm üreterek rahatlayacaksınız. Hareketlerinizi başkalarının ne düşüneceğini dikkate alarak yapma eğilimindesiniz. Ani iletişim sorunlarını büyütmek veya çözmek sizin elinizde.

OĞLAK: Sosyalleşmek isteyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Günlük yaşamınızda kadınlarla ilgili bir hesaplaşma yaşayabilirsiniz. Partnerinizle duygusal uyumunu sağlayarak,fikir birliğine varabilirsiniz. Bazı oğlaklar ailede gelişecek ani gelişmeler nedeniyle işlerinden ayrılabilirler.

KOVA: Hafta başı konumunuza yoğunlaşırken, çarşamba gününden itibaren yurtdışı, eğitim veya hukuki konularla ilgilenmeniz gerekecek. Uzun bir yolculuğa çıkabilir, uzak akrabalarınızla görüşebilirsiniz. Duygusal anlamda yaptığınız hataların bu hafta karşınıza çıkması sizin için üzücü olabilir.

BALIK: Hafta genelinde; ödemeler, alacaklar, miras gibi konularla ilgileneceksiniz. Ek bir gelir elde edebilirsiniz, ancak diğer taraftan da rutin gelirinizde bir aksama olabilir. Çıkacak aksiliklerde doğru üslupla problemi çözebilirsiniz. Uzun zamandır hayalinizdeki anlaşmayı yapabilirsiniz.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.