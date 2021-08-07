Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
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Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, 11 gündür yangınlarla mücadele ediyor. İletişim Başkanlığı yangınlardaki son durumu paylaştı. Şu ana kadar 226 orman yangının 220'si kontrol altına alındı. Muğla ve Isparta'da 5 noktada yangına müdahale devam ederken, son olarak İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova'daki makilik alanda orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. Yangınlar nedeniyle pek çok vatandaş evlerini terk etmek zorunda kalırken, birçok ormanımız küle döndü.

SON GÜNCEL DURUM PAYLAŞILDI

İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son güncel durumu paylaştı. Şu ana kadar 226 orman yangınının 220'si kontrol altına alındı. 3 ildeki 6 noktada devam eden yangınlara 9 İHA, 16 uçak, 58 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz ve 5 bin 250 OGM personeliyle müdahale ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

  • Muğla: Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan
  • Isparta: Sütçüler
  • İzmir: Urla
Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

URLA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
Yangına havadan müdahale sürüyor.

Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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