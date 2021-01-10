22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
10.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:06
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hakkari'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya'dan acı haber geldi.
Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salgına yenik düşen genç kızın cenazesi, Çukurca ilçesinde toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı