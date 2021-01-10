22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

10.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:06
22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya'dan acı haber geldi.

Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salgına yenik düşen genç kızın cenazesi, Çukurca ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SAMİ: Gençler yok yere telef olmaya. Çok üzülürüm genç kayıplara. İyi bakın kendinize, gelecek size emanet gençler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEKOCAN: ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA SABIRLAR VERSİN GENCECİK GÜZEL KARDEŞİMİZ ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR AKILLI OLUN ARTIK MASKE TAKIN
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