22 yaşındaki genç "Acınızı paylaşmayacağım" yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı
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22 yaşındaki genç "Acınızı paylaşmayacağım" yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı

10.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:02

Ordu'nun Ünye ilçesinde 22 yaşındaki Furkan Cansız isimli genç, girdiği bunalım sonucu evlerindeki banyoda kendini kemer ile asarak canına kıydı.

Çınarlık Mahallesi Kabakçı Sokak'ta bulunan Memurkent Sitesi D Blok'ta meydana gelen olayda akşam saatlerinde ailesiyle beraber evinde bulunan Furkan Cansız isimli genç, sosyal medyada "Siz bu mektubumu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım" paylaşım yapmasının ardından banyoda kendisini kemerle asarak intihar etti.

22 yaşındaki genç 'Acınızı paylaşmayacağım' yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı

ARKADAŞI AİLESİNE HABER VERDİ

Cansız'ın arkadaşının sosyal medyada paylaşımları görmesi üzerine durumu ailesine haber verdi. Evde Furkan Cansız'ı arayan ailesi banyoda genci kemerle asılı halde buldu. Komşuların durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

22 yaşındaki genç 'Acınızı paylaşmayacağım' yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı

"ACINIZI PAYLAŞAMAYACAĞIM"

Dün gece saatlerinde banyoda kendisini asarak intihar eden Furkan Cansız'ın kız arkadaşından yeni ayrıldığı öğrenilirken, intihar etmeden önce sosyal medya hesabında ise "Siz bu mektubu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım ve ardımdan yaşananlardan hiç haberim olmayacak. Ben hayatı bir oyun olarak görüyordum, çok sıkıldım (çok sıktınız) ve artık son. Bu oyuna son verip sonsuzluğa karıştım. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz, ağlıyor musunuz? Ama ben çok bencilim belki de. Ben sizin gibi hissetmeyeceğim artık. Benim için değişen bir şey olmayacak, acınızı paylaşamayacağım" diyerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

22 yaşındaki genç 'Acınızı paylaşmayacağım' yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı

BİLGİSAYARI İNCELENECEK

Gencin cansız bedeni savcılığın ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gencin odasındaki bilgisayarlar ve dokümanlar ise incelenme üzere polis merkezine götürüldü.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

22 yaşındaki genç 'Acınızı paylaşmayacağım' yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (33)
MEMUR: Rabbim taksiratını affetsin bu genç kardeşimizin
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İNTİHARLAR NEDEN ARTTI?...: BELLİDİR BELKİ NEDENLERİ AMA DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ BU KONUYU?. . ENGELLENEMEZ Mİ, ÇÖZÜM NEDİR?
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SIRADAN1İ: İnsanların ne hayatlar yaşadığını ne zorluklar verdiğini ne durumlarda olduğunu bilip görüp duyup halimize şükür etmemek ne mümkün inanınki kötününde kötüsü var. Allah rahmet eylesin Allah affetsin inşallah.
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