22. Uluslararası Bahadın Kültür Festivali yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Belde Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür Festivali'nin 22'ncisi gerçekleştirildi.

Festivale katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, festivalle Bahadın'ın her tarafının bir tatil beldesine döndüğünü söyledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın çok güzel bir örneğinin sergilendiğini dile getiren Çakır, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. 22 yıldır bu şenlik düzenleniyormuş. Başkanımız çıtayı yükseltmiş. Bizim istediğimiz bir şey var. Zengin de olsanız, fakir de olsanız, yakında, uzakta da olsanız köyünüze memleketinize gelin. Burada, bu meydanda gördüğümüz çocukların buraya ihtiyacı var. Atalarının, dedelerinin evlerini, mezarlarını görmeye ihtiyaçları var." dedi.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arif Baş Açık Hava Müzesi önünden başlayan festivalin, pazartesi günü çocuk şenliği ile başladığını ancak etkinliklerin yoğun olarak hafta sonunda yapıldığını belirtti.

Festival etkinlikleri kapsamında çocuk şenlikleri, spor müsabakaları, şiir dinletisi ve daha bir çok etkinliğin yer aldığı bilgisini veren Bozdemir, üç yıl önce uluslararası unvana kavuşan Bahadın Kültür Festivali'nin sadece konser ve eğlenceden ibaret olmadığını söyledi.

Şenlik kapsamında paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, sinema, tiyatro ve bunlara ilaveten ünlü sanatçıların yer aldığı konserler yapıldığını ifade eden Bozdemir, "Yazarlarımız adına düzenlenen yarışmaların ödülleri de bu şenliğimizde verildi. Konuklarımız Arif Baş Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Bahadın Kültür Festivali'ni, 'Bu şenlik hiç bitmeyecek' sloganıyla iyi bir noktaya taşımaya devam ediyoruz. Umarım bu söylem hiç bitmez." ifadelerini kullandı.

Festivale, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüten Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA