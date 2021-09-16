22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor - Haberler
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22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

AA / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat
22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karaca, Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Burada konuşma yapan Türköz, festivali dolu dolu yaşadıklarını, 22 yıldır aralıksız devam ettirildiğini ve nesilden nesile aktarıldığını belirtti.

Karaca ise festivalde emeği geçenleri kutladı.

Köse de Safranbolu'da korumacılığın, ünlü yönetmen Suha Arın'ın "Safranbolu'da Zaman" filmi ve geçmiş dönem yöneticilerinin çabalarıyla başladığını anlattı.

Festivale katkısı olanlara teşekkür eden Köse, etkinliklerde yan tema olarak "Ahilik Kültürü"nü işlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından "Safranbolu'da Bir Başkan" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Fotoğraf Sanatçısı Hüseyin Karataş anısına "Ardımdan" isimli fotoğraf sergisi açıldı, halk oyunları gösterisi yapıldı ve TRT sanatçılarının da katılımı ile konserler verildi.

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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