SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI - Haberler
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SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Muhsin Bey Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Muhsin Bey Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında festival komitesi tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törenin ardından en iyi restore edilen ev seçilen Yaşar Fırtına'ya ait 3 katlı 182 yıllık tarihi Muhsin Bey Evi, önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Törende konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Bu değerli evleri nesilden nesile aktarmak hepimizin görevi ve biz bunları yaşayarak koruyoruz. Bunları turizme kazandırmak gerekiyor. Bizlerin görevi de turizmi Safranbolu'da canlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek, daha fazla insanın kültürümüzü tanımasına katkı sunmak. Ben bu evlerin korunmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. dedi.

Köse, konuşmasının ardından Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte 'En iyi restore edilen ev' plaketini tarihi konağın duvarına çaktı. Köse ve Türköz, daha sonra konağı gezdi.

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI

SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI
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Haber: SAFRANBOLU'DA EN İYİ RESTORE EDİLEN EVE PLAKET ÇAKILDI - Haberler
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