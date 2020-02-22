22 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

22.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Tutunamayanlar

01:40 Vuslat

02:55 Seksenler

03:00 Seksenler

03:50 İyilik Kulübü

03:55 Aileler Yarışıyor

04:15 Aileler Yarışıyor

05:30 İncir Ağacı

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Beni Böyle Sev

06:30 Baba Can'dır

08:45 Tozkoparan

09:30 İyi Fikir

10:25 1'de Bugün

10:35 Tutunamayanlar

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

12:25 Tutunamayanlar

13:00 Aileler Yarışıyor

13:50 Tutunamayanlar

15:15 İncir Ağacı

15:35 1'de Bugün

15:45 Tutunamayanlar

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

17:15 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com