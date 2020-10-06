Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence saldırısında, roketin AVM'ye düşme anı kamerada
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Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence saldırısında, roketin AVM'ye düşme anı kamerada

06.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:01

Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırıları sonucu 24 sivil hayatını kaybetmiş, 74 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıda alışveriş merkezine düşen roket güvenlik kameralarına yansıdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından duyurulan Gence kentine yönelik saldırılarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sivillerin zarar gördüğü saldırıya ait güvenlik kamera görüntüsünde, bir alışveriş merkezine düşen roket görülüyor.

"SALDIRILAR KIŞKIRTMAYA YÖNELİK"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KÖŞEYE SIKIŞAN ERMENİSTAN, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, çareyi sivillere saldırmakta buldu. Seferberlik ilan eden Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırmış, yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söylemişti

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Gence saldırısında, roketin AVM'ye düşme anı kamerada
Haber Yorumları (4)
CEZA: Onlar bizim topraklarımıza atıyorsa bizde onlarınkine atalım bakalım ne olacak. onlarda buna dayanacak yürek varmı dişe diş kana kan
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ARMENİAN ARMY: SENİN UZUN MENZİLLİ FÜZEN VAR MI LAN HIYAR
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HAKANAK: sadece bir taraf mi vura bilecek tabiki onlar da atar
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