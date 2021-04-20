22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?" Sorularına yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla anılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili ilk merak edilenler...
23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir.Her yıl düzenli olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlikler düzenlenir, tüm yurtta coşkuyla kutlanırdı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha yalın halde geçmesi bekleniyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Düzenli olarak uygulanan hafta sonu yasakları ise vatandaşlar bu nedenle tekrar arayışa geçirdi ve 23 Nisan resmi tatil mi, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olur mu sorularını peş peşe getirdi.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm vatandaşları kapsayan resmi tatil uygulanıyor. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.
223 NİSAN RESMİ TATİL Mİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.
23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?
23 Nisan 2021 Cuma gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Fakat düzenli olarak uygulanan hafta sonu yasaklarına eklenmesi ve sokağa çıkma yasağının toplam üç gün olması daha önceki bayram günleri ele alındığında şaşırtıcı bir karar olmayacaktır.
RESMİ TATİLLER 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021
12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021
19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021
1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022
DİNİ GÜNLER 2021
13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı
18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili
10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili
27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili
13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi
12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe
13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı 1. Gün
14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı 2. Gün
15 Mayıs 2021Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. Gün
19 Temmuz 2021 Pazartesi: Arefe
20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı 1. Gün
21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün
22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün
23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün
9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hicri Yılbaşı
18 Ağustos 2021 Çarşamba: Aşure Günü
17 Ekim 2021 Pazar: Mevlit Kandili