22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Salı bugün okul yok mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. 23 Nisan'ın yanı sıra 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde resmi tatil oluyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Peki, 22 Nisan okullar tatil mi? 22 Nisan Salı okul yok mu?

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil kapsamındadır. 22 Nisan ise resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu sebeple 22 Nisan Salı günü okullarda eğitim ve öğretim devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler tatil değildir.

22-23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan tarihi bu yıl Çarşamba günü kutlanacak.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini günlerden bir gün öncesi arefe olarak kabul edilir. Arefe günleri yarım gün tatildir. 23 Nisan dini bayram olmadığından 22 Nisan yarım gün olmayacak. Kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmelerin tamamı tam gün açık olacak.