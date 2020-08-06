22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 22 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 22 plakası nerenin, 22 plaka kodu hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, kpss sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 22 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
22 NERENİN PLAKASI?
22 plakası hangi ile ait : Edirne
22 plakası Edirne iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motsikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 22 ile başlıyorsa bu Edirne'ye ait demektir. Edirne'nin plakası 22'dir. Peki Edirne ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?
EDİRNE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 22 olan Edirne'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Edirne'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 22 Edirne plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:
Edirne Merkez ilçesi plaka harfleri :
22 AC 001 - 22 AZ 999
22 DA 001 - 22 DZ 999
22 EA 001 - 22 EZ 999
22 HA 001 - 22 HZ 999
22 M 001 - 22 M 3999
22 MA 001 - 22 MA 299
22 MA 500 - 22 MA 999
22 NA 500 - 22 NZ 999
22 T 0001 - 22 T 3999
22 T 8500 - 22 T 9499
22 S 0001 - 22 S 9999
Keşan ilçesi plaka harfleri :
22 FA 001 - 22 FZ 999
22 M 4000 - 22 M 5999
22 M 8000 - 22 M 8499
22 MA 300 - 22 MA 499
22 RA 001 - 22 RZ 999
22 S 4000 - 22 S 5999
22 T 4000 - 22 T 5999
22 T 8000 - 22 T 8499
Uzunköprü ilçesi plaka harfleri :
22 LA 001 - 22 LZ 999
22 T 6000 - 22 T 7499
22 T 9500 - 22 T 9749
22 UA 001 - 22 UZ 999
Havsa ilçesi plaka harfleri :
22 KA 001 - 22 KZ 999
22 T 7500 - 22 T 7999
İpsala ilçesi plaka harfleri :
22 M 9750 - 22 M 9769
22 MA 601 - 22 MA 700
22 PA 001 - 22 PZ 999
22 S 3000 - 22 S 3099
22 T 9750 - 22 T 9999
Sonuç olarak 22 plakası Edirne şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.