22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 22 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 22 plakası nerenin, 22 plaka kodu hangi ile ait?

22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
06.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:43

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, kpss sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 22 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

22 NERENİN PLAKASI?

22 plakası hangi ile ait : Edirne

22 plakası Edirne iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motsikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 22 ile başlıyorsa bu Edirne'ye ait demektir. Edirne'nin plakası 22'dir. Peki Edirne ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

EDİRNE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 22 olan Edirne'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Edirne'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 22 Edirne plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Edirne Merkez ilçesi plaka harfleri :

22 AC 001 - 22 AZ 999

22 DA 001 - 22 DZ 999

22 EA 001 - 22 EZ 999

22 HA 001 - 22 HZ 999

22 M 001 - 22 M 3999

22 MA 001 - 22 MA 299

22 MA 500 - 22 MA 999

22 NA 500 - 22 NZ 999

22 T 0001 - 22 T 3999

22 T 8500 - 22 T 9499

22 S 0001 - 22 S 9999

Keşan ilçesi plaka harfleri :

22 FA 001 - 22 FZ 999

22 M 4000 - 22 M 5999

22 M 8000 - 22 M 8499

22 MA 300 - 22 MA 499

22 RA 001 - 22 RZ 999

22 S 4000 - 22 S 5999

22 T 4000 - 22 T 5999

22 T 8000 - 22 T 8499

Uzunköprü ilçesi plaka harfleri :

22 LA 001 - 22 LZ 999

22 T 6000 - 22 T 7499

22 T 9500 - 22 T 9749

22 UA 001 - 22 UZ 999

Havsa ilçesi plaka harfleri :

22 KA 001 - 22 KZ 999

22 T 7500 - 22 T 7999

İpsala ilçesi plaka harfleri :

22 M 9750 - 22 M 9769

22 MA 601 - 22 MA 700

22 PA 001 - 22 PZ 999

22 S 3000 - 22 S 3099

22 T 9750 - 22 T 9999

22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri

Sonuç olarak 22 plakası Edirne şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Haberler

21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
20 nerenin plaka kodu? 20 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
20 nerenin plaka kodu? 20 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?
11 nerenin plaka kodu? 11 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek. Spor
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek.
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Gupse Özay Barış Arduç
Spor Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: 22 nerenin plaka kodu? 22 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:43:27. #1.15#
title