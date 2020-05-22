22 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
22 Mayıs 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
00:20 Mesnevi'den Hikayeler
01:00 Kuşlarla Yolculuk
01:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Sahur Bereketi
03:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:45 Sağlıklı Mutfak
04:45 Vefa Dediğin
05:25 Tam Zamanı
05:30 Vefa Dediğin
05:35 Dert Ortağı
06:00 Vefa Dediğin
06:00 Sağlıklı Mutfak
06:10 Bir Yusuf Masalı
07:00 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
11:15 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:10 Vefa Dediğin
12:20 Tam Zamanı
12:45 Dert Ortağı
13:15 Zinde Kal
14:15 Sağlıklı Mutfak
15:15 Uzaktan Erişim
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu: Hikayeler
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu Hikayeler
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Ev Yapımı
20:30 Kalk Gidelim Eve
21:00 Evde Bayram Konserleri: Yusuf Güney
22:00 Kalk Gidelim Eve
23:15 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com