22. Adana Tiyatro Festivali başladı
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22. Adana Tiyatro Festivali başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı.

Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı işbirliğinde düzenlenen 22. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı. Festivalin açılışında "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise 76 yaşındaki oyuncu Nevra Serezli'ye takdim edildi.

22'incisi gerçekleştirilen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Sahnesi'nde başladı. Festivalin açılışına Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında oyun temsilleri öncesinde seyircilerin girişlerde ateşleri ölçülecek ve HES kodları kontrol edilecek. Satışa sunulan biletlerin QR kodlarının okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak.

"SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ" NERE SEREZLİ'YE VERİLDİ

Festivalin açılış konuşmalarının ardından "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onu Ödülü" ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Nevra Serezli'ye verildi. Ünlü tiyatrocu ödülü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban ve Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'tan aldı.

Törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, pandemi şartlarında sanatseverlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Vakıf olarak düzenlediğimiz tiyatro festivali 22 yıldır devam ediyor. Sanat, çok önemli bir dönüştürücüdür. Vakıf olarak ilk günden bu yana birçok müze, tiyatro salonları inşa ettik. Bunlardan en önemlisi de Adana'daki Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'dir. Tiyatronun bizdeki yeri bambaşka. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın özellikle Adana'da başlattığı bu festival bizim için bambaşka bir yer tutuyor" dedi.

Vali Elban ise festivalin nisan ayında yapılmasının gündeme geldiğini ancak garanti olması için mayıs ayında yapılmasına karar verdiklerini belirterek, "Sanatsevelerden güç alarak, 'Korona virüs sanatseverleri sevmez. Çünkü onlar başkalarının hayatlarını onlardan daha fazla düşünür, değer verir' diye düşündük. Biz de bu inanç ve cesaretle düzenlemeye karar verdik. İlimiz bu açıdan Türkiye'de çok iyi durumda. Dolayısıyla ülkemiz, koronadan yorulmuş tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bir ayı aşkın süre Adana sanatla buluşacak ve doyacak" diye konuştu.

Açılış konuşmaları ve ödül töreninin ardından festival, Nevre Serezli'nin başrolü Nuri Gökaşan ile paylaştığı ve Tiyatro Kare'nin sahneye koyduğu duygusal komedi "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu ile başladı.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı
22. Adana Tiyatro Festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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