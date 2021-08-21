22 gündür kayıp olan Semih'ten gelecek haberi bekliyorlar

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Semih Bor'dan 22 gündür haber alamayan teyzeleri yeğenlerinin evine döneceği günü bekliyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Semih Bor'dan 22 gündür haber alamayan teyzeleri yeğenlerinin evine döneceği günü bekliyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde teyzesiyle birlikte yaşayan Semih Bor'dan 22 gündür haber alınamıyor. Annesini 2 aylıkken kaybeden Bor'dan haber alamayan teyzeleri evlatları gibi gördükleri Bor'u bulmak için durumu yetkili mercilerle bildirdi. Fadime Önder ve ablaları, umutla yeğenlerinden gelecek haberi bekliyor.

"Ablamın bize emanet ettiğine sahip çıkamadık, en azından annesinin yanına götürelim"

Bor'un teyzesi Fadime Önder, annesinin 2 aylıkken vefat etmesiyle yeğenlerini kendilerinin büyüttüklerini belirterek, "Semih 2 aylıkken annesini kaybetti. Babası sahip çıkmadı, hiç kimsesi yok. Bu çocuk 29 yıldır yanımızda. Annem 4 yıl, babam 7 yıl önce vefat etti. Semih, annemin, babamın ve ablamın bize hatırası. Ne olursunuz; gören, duyan ve bilen varsa rabbimin rızası için bize yardım etsinler. Eğer varsan, yaşıyorsan bize haber ver. Bizi bu kadar üzmene gerek yok, biz sana hiçbir şey yapmadık. Sana annelik yaptık, ne olursun sesimizi duyuyorsan bir cevap ver. 'ben yaşıyorum' de ama biz onun yaşadığından emin değiliz. Büyün yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum. Bu çocuk yetim ve öksüz. Yaşamıyorsa bile en azından ölüsünü bulalım, bir mezar taşı olsun. Ablamın bize emanet ettiğine sahip çıkamadık, en azından annesinin yanına götürelim. Bugün 22 gündür kayıp, hiç ulaşamıyoruz. Evden hiçbir şey diye çıkmıyor. Sabah üstünü çıkıp gidiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı