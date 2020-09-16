AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti 22. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaklaşık 15 gündür entübe halde tedavi gören İbrahim Özdoğan, pazartesi günü 23:45 'de yaşama veda etti.

KURUCU İL BAŞKANIYDI

AK Parti'nin Erzurum Kurucu İl Başkanı olan Özdoğan, 2002 genel seçimlerinde yine AK Parti'den milletvekili seçildi. TBMM'de birçok komisyonda görev alan İbrahim Özdoğan, 64 yaşında ve 4 çocuk babasıydı.

ACI HABERİ OĞLU VERDİ

İbrahim Özdoğan'ın vefat haberini oğlu Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı: "Hüküm Allah'ındır. Biz Allah'tan geldik O'na döneceğiz. Babamı kaybettik." Özdoğan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.