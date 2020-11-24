22-28 Kasım günlük burç yorumları, Yükselen burç hesaplama

Yıldızların bu hafta sizin için neler sakladığını öğrenmek için burç tahminlerinizi okuyun. 22-28 Kasım günlük burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor! 22-28 Kasım günleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının İşte 22-28 Kasım günlük burç yorumları

Yıldızların bu hafta sizin için neler sakladığını öğrenmek için burç tahminlerinizi okuyun. 22-28 Kasım günlük burçları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor! 22-28 Kasım günleri arasında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının İşte 22-28 Kasım günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ

21 MART - 20 NİSAN

Tutku gezegeni kişisel gelişim bölgenize yerleşir, böylece sevgi size uyacak şekilde değişir, tersi değil.

Duygularınızı gösterme konusunda daha cesur ve daha cesur olurken, aykobunuz belirsiz para umutları alır ve bunları günler içinde olumlu planlara dönüştürür.

Dansla bağlantılı bir isim, geleceğinizin büyük bir parçası olabilir.

BOĞA

21 NİSAN - 21 MAYIS

Şu anda bir barış yapıcı ve anlaşma yapıcısınız, her şeyden önce insanların kendileri hakkında iyi hissetmelerine ve mesafeli bir zamana son vermelerine yardımcı oluyorsunuz.

Sosyal bir ay, yeni bir temasın kalbine doğrudan flört etmenize yardımcı olur ve güneşin sıcaklığı, eski bir isimleri dinamik ve yeni bir şeye dönüştürmek için çalışır.

Tutku her iki tarafın da rekabette bir galibiyet serisini kaybederse kazanır

İKİZLER

22 MAYIS - 21 HAZİRAN

Güneş, hayatınızın görmezden gelmeye çalıştığınız köşelerine bir ışık saçar.

Evrak işlerinden ortaklıklara kadar çok şey çözebilir ve özel yeni bir proje için yer açabilirsiniz.

Bu arada Venüs kalbinizi ısıtır ve ilişkileri onarmanıza yardımcı olur. Bekarsanız, benzersiz bir stille eşleştirilmiş yaratıcı bir işletme anahtar ipuçlarınızdır.

YENGEÇ

22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Romantizme hazır mısınız? Venüs spontane bahisleri artırırken, sizi hiç beklemediğiniz yerlerde bekliyor.

Doğru zamanda doğru şekilde yanıt vereceğinize güvenin.

Kariyer alanınız şu anda çok sıcak ve özgeçmişinize dışarıdan bakmanız, açılmaya hazır harika bir yeni kapıyı vurgulayabilir.

Sürekli hareket halinde olan bir eş, sizi iyi şansa bağlar.

ASLAN

23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS

Venüs güvenlik sektörünüze yerleşirken, kök salmak sizin için ikinci bir doğa.

Sizin şartlarınıza göre bir gelecek masada ve her zaman önünüze çıkan bir engel ortadan kalkabilir.

Aşkı arayan biriyseniz, insanlarda ve yerlerde gürültülü yerine sessizliği seçin. Derin iç hedeflerden oluşan bir ay, kişisel bir çalışma taahhüdünü taşır.

BAŞAK

24 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Aşık hevesli bir öğrencisiniz, birlikte olmanın yeni yollarını denemeye hazırsınız ve eğer bekarsanız, yarı zamanlı bir öğrencinin kalbinizi çengelleyen eksiksiz sorular sorma şeklidir.

Güneş, kişisel tarih sektörünüzde ilerler, kötü alışkanlıkları bırakmanıza ve zor anılardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Bu, yaşamın yeni bir pozitif evresine hızla ilerler.

TERAZİ

23 EYLÜL - 23 EKİM

Venüs herhangi bir huzursuzluk hissini hafiflettiği için, sahip olduğunuz şeyin ve bu hafta kim olduğunuzun değerini biliyorsunuz, böylece enerjiyi eyleme yönlendiriyorsunuz ve kendi ileriye giden yolunuzun haritasını çıkarıyorsunuz.

Bu, beklenmedik bir şey olarak başlayan ve doğal bir uyum olarak sona eren bir tutku adı kontrolü içerir - bu yüzden herkese adil bir şans verin!

Bir seyahat sorusu, bir iş beyin dalgasını harekete geçirir.

AKREP

24 EKİM - 22 KASIM

Kariyer alanınız Mars tarafından yönetiliyor, bu bazı inişler ve çıkışlar anlamına gelebilir, ancak mücadeleyi seveceksiniz ve büyük taleplere ve kısa zaman dilimlerine çok iyi yanıt vereceksiniz.

Kıdemli ayakkabılara adım atma teklifine evet deyin. Sevgiyle, güven arttıkça haftanız bereketli görünür ve profiliniz her türlü kalabalık arasında parlar.

Nakit ve "S" iyi karışıyor.

YAY

23 KASIM - 21 ARALIK

İşaretinizde güneşe sahip olma ve hayata ve sevgiye adım atma adımınıza giriyorsunuz.

Ayrıca, Mercury'nin akıl oyunları günlük rutininize bir seksi gizem katmanı ekler - bu yüzden bu hafta pek çok şekilde izleyecek olan sizsiniz.

Hafta sonu bir ev istek listesini bir eylem planına dönüştürmek için zaman ayırdığınızdan emin olun. Yinelenen öğelere şans bağlantıları.

OĞLAK

22 ARALIK - 20 OCAK

İnsanları daha iyi hissettirme beceriniz haritanızdan ulaşır ve bir yardım programına başlama ya da katılma şansı o kadar tatmin edicidir - ayrıca bir sonraki seviyeye yeni beceriler kazanma şansınız olur.

Aşkta, arkadaşlık alanından biri çok daha fazlası olabilir, bu yüzden kalbinizi açık tutun.

Tek sayılarla başlayan ve biten biletleri veya koltukları seçin.

21 OCAK - 18 ŞUBAT

KOVA

Ay sizi neye ve kimin iyileştirebileceğine ışık tutarken ve doğru geleceği açarken kendi iç ve dış güvenliğinizi oluşturuyorsunuz - şaşırabilirsiniz, ancak bu sizi durduramaz!

Bu arada, dünya çapında bir ağ size özel bir yer kazandırır.

Tutku bilge, birinin işine veya hobisine olan hevesi kalbinizi kazanır.

19 ŞUBAT - 20 MART

BALIK

Sevdiğiniz bir şey veya biri hakkında daha fazla şey öğrenmek, grafiğinizin temasıdır. Öyleyse doğrudan o konuya veya kişiye yakınlaştırın ve başlayın!

Nakit, Merkür'ün kontrolü altına girer ve akıllıca hareket, soruları ve/ veya çözümleri paylaşmaktır.

Tutkulu Balık cömert ve naziktir - küçük şeyleri görmezden gelin ve gerçekten önemli olan şeyleri büyütün.

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