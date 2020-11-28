21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
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21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor

28.11.2020 08:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:34
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor

ANTALYA'da yaşayan Canan Sarar (36), 21 yıl önce vahşice öldürülen ağabeyi Kenan Sarar (25) ile arkadaşı Ercan Acar'ın (25) katil ya da katillerinin hala bulunamadığını söyledi.

ANTALYA'da yaşayan Canan Sarar (36), 21 yıl önce vahşice öldürülen ağabeyi Kenan Sarar (25) ile arkadaşı Ercan Acar'ın (25) katil ya da katillerinin hala bulunamadığını söyledi. Elde edilen bilgi ve belgelerden katil ya da katillerin izini süren Sarar, "Artık katillerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Antalya'da beyaz eşya işi yapan Kenan Sarar, 27 Aralık 1999 günü, 'Beyaz eşya var, gelin alın' denilen telefon üzerine evden çıktı. Sarar, nakliyecilik yapan arkadaşı Ercan Acar ile kendisine verilen adrese gitti. Ancak ikiliden bir daha haber alınamadı. Sarar ve Acar aileleri, polise kayıp başvurusunda başvurdu.  

Kenan Sarar ve Ercan Acar'ın kaybolduktan yaklaşık 3 ay sonra, Burdur'un Yeşilova ilçesinde battaniyeye sarılı, toprağa gömülü cansız bedenleri bulundu. Vücudunda işkence izleri, başında delik olan Sarar'ın cesedini ailesi teşhis etti. Olayla ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Cesetler bulunduktan 3 yıl sonra şüpheli olarak yakalanıp, tutuklanan S.A., 3 ay tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.FAİL YA DA FAİLLER 21 YILDIR BULUNAMADIÇifte cinayetin üzerindeki sır perdesi aradan geçen 21 yıla rağmen aralanamadı. Öldürülen Kenan Sarar'ın kardeşi Canan Sarar ise kati ya da katilleri bulmak için iz sürüyor.Sarar, bugüne kadar görülen davalara ait tüm dosyaları topladı. Ağabeyinin fotoğraflarını gördüğünde büyük acı yaşadığını söyleyen Canan Sarar, "Ağabeyim olay günü gelen telefon üzerine Ercan Acar ile birlikte gitti ve bir daha haber alamadık. Üç ay sonra cesetleri Burdur'da bulundu. Annemler gidip, teşhis etti. Bulunduğunda vücudunda işkence izleri vardı. Alnında delici bir aletle delik açılmıştı, boynunda boğuşma ve vücudunda darp izleri vardı. Yüzünün bir kısmı da tamamen yoktu. Olaydan üç yıl sonra S.A. yakalanıp tutuklandı. Ancak 3 ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. O günden sonra bizim bazı girişimlerimiz oldu. Kıyafetleri kriminal incelemeye gitti. Bazı DNA örnekleri bulunmuş ancak hala bir sonuç çıkmadı" diye konuştu.

Ağabeyinin katilinin 21 yıldır bulunamadığını ifade eden Sarar, "Ağabeyimin öldürülmesinden sonra çok zor günler geçirdik. Annem ve babam hala acı içerisindeler. Bu olayın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz. O zaman bize katillerin bulunamayacağını söylemişlerdi. Ben buna asla inanmıyorum. Bu katillerin elini kolunu sallayarak gezebileceklerine inanmıyorum. Ağabeyime karşı acı ve özlem hissediyorum. Katillerinin bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını istiyorum. Ben tüm yetkililerden 21 yıldır bulunamayan ağabeyimin katilinin bulunması için yardım istiyorum" dedi.

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21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor
21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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