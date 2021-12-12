Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Clayderman konseri ile başladı

ANTALYA (DHA) - BU yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseri ile başladı. Usta sanatçı, müzikseverlere unutulmaz müzik ziyafeti yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sanat etkinliklerinden Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 21'inci kez sanatseverleri bir araya getirdi. Yerli ve yabancı birçok yıldızı sahnesinde ağırlayacak olan festival, açılışını 'Piyano Efsanesi' Richard Clayderman konseriyle yaptı.

21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 8 sanatçı sahne alacak ve 24 Aralık'ta Anjelika Akbar konseri ile sona erecek.