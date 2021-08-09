21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu.

21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü

Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde turistlerin ilgisini çekmesi planlanan Arasta projesi için ilk çekiç vuruldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan bir takım projeler ve açılışlar için Divriği ilçesine gitti. Projeler arasında bulunan ' Arasta Projesi' için ilk çekiç vuruldu. İçerisinde 200 dükkanın yer aldığı çarşı ilçe tarihine uygun restore edilecek. Projenin tamamlanması ile adeta açık hava müzesine dönüşecek olan ilçeye çok sayıda turistin gelmesi planlanıyor.

"Ecdat yadigarı eserlerimize karşı biz vefa borcumuzu ödüyoruz"

Proje açılışı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Proje açılışında konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Divriği Sivas'ımızın incisi, tacı. Dolayısıyla ne yapsak azdır. Ecdat yadigarı eserlerimize karşı biz vefa borcumuzu ödüyoruz. Yaklaşık olarak 200 dükkan alt yapısıyla, üst yapısıyla, peyzajcıyla çatısına kadar tamamen elden geçireceğiz ve kısa zaman içerisinde buraya adeta köşk yapacağız. Divriği'nin yıllardır hayalini rabbim göstermeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Divriği'yi hep beraber güzelleştireceğiz"

Bu proje Divriği halkına geçim kaynağı olacağını belirten Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz," Bittiğinde Divriği çok daha güzel olacak. Yıllık Divriği turizm kapasitesi hedefine 250 bin koyuyoruz, inanıyoruz ki burası bittiği zaman 250 bini de aşacak. Divriği'nin kaderi değişiyor. Divriği'nin geleceği çok daha aydınlık olacak. İnşallah hemşerilerim doğduğu yerde doyacak ve bir başka yere göç etme ihtiyacı hissetmeyecek aksine geri dönüşler başladı. İyi ki Divriği ye dönmüşüm diyecek, Divriği de çark dönüyor diyecek. Divriği'yi hep beraber güzelleştireceğiz" dedi.

Program Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Millet Vekili ismet Yılmaz ve Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'in temsili olarak çekiçle duvar kırmasıyla son buldu.

21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü
21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü
21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü
21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Meral Akşener Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
21'inci yüzyıldan tarihe uzanan bir köprü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:12:13. #1.16#

title