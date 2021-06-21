21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu?
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21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu?

21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu?
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Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı yaz aylarının araştırılan konuları arasında yer alıyor. 21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu?sorusu Yaz gün dönümü olan 21 Haziran tarihinden itibaren araştırılıyor. Akşamları geç saatlerde havanın kararmaya başlaması ve sabahları ise erken aydınlanması pek çok vatandaşı, günlerin kısılmaya başlayacağı tarih hususunda araştırma yapmaya yönlendirdi. Peki, gün dönümü ne zaman? Günler ne zaman kısalıyor? Günler ne zaman uzamaya başlıyor?

21 Haziran'dan sonra günler uzuyor mu, kısalıyor mu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 21 Haziran'da en uzun günün görülmesinin ardından eksen eğriliği nedeniyle günler kısalmaya başladı. Gün dönümlerinden biri olan 21 Haziran tarihi Google Doodle'a da konu oldu. Peki, günler ne zaman uzamaya başlıyor? Geceler ne zaman kısalmaya başlıyor?

21 ARALIKTA GÜNDÜZ SÜRESİ NE KADAR?

Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. İstanbul'da 21 Aralık'ta güneş 08:27'de doğacak, 17:40'da ise batacak. Gece süresi 14 saat 47 dakika, gündüz süresi de 9 saat 13 dakika olacak.

21 ARALIK'TA NE OLUR?

  • Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.
  • Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.
  • Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.
  • Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.
  • Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
  • Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.
  • Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.
  • Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.
  • Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
  • Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.
  • En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNLER UZUYOR MU, KISALIYOR MU?

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.

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