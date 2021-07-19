21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçen kişi sayısı 21 bin 500'e ulaşırken, geçişlerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçen kişi sayısı 21 bin 500'e ulaşırken, geçişlerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak. Son günde sınır kapısında yoğunluk yaşanmazken, Göç İdaresinin kontrolünde Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.

Suriyeliler, huzur ve güven ortamının sağlandığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları bölgelerine gidiyor. Öğle saatleri itibarıyla 21 bin 500 Suriye'nin ülkelerine geçtiği öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı