21 Aralık'ta ne olacak 2020 Nasa açıklamaları! 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu saat kaçta, nerelerde görülecek?

Jüpiter ve Satürn, ay sonunda "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. 21 Aralık'ta ne olacak? 2020 Nasa açıklamaları! 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu saat kaçta, nerelerde görülecek? 21 Aralık'ta lektrik kesintisi var mı, ne zaman?

21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Astrologların yaptığı açıklamalar ve gökbilimcilerin yaptığı açıklamalara göre, 21 Aralık ile ilgili komplo teorileri ve iddialar basında da yer aldı. 21 Aralık tarihinde NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı da iddia edildi. Peki ama 21 Aralık tarihinde ne olacak? İşte 21 Aralık tarihinin önemi!

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

21 Aralık en uzun gece olarak biliniyor. 21 Aralık 2020 tarihi ise Jüpiter ve Satürn'ün birleşeceği gün olarak duyuruldu.Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar.

İki gaz devi olduğu belirtilen gezegenlerin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması 21 Aralık 2020 tarihinde yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün birleşmesi en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşanmıştı.

Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya geleceği ve tek yıldız gibi parlayacağı günde kimilerine göre elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca bu olayın burçları etkilemesi bekleniyor.

21 ARALIK 2020 NASA AÇIKLAMALARI!

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

21 ARALIK'TA ELEKTRİKLER Mİ KESİLECEK?

İddialara göre; 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor. Resmi hiçbir açıklama yapılmamıştır ve söylenenler tamamen bir iddia olarak bir köşede durmaktadır.

21 ARALIK JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU SAAT KAÇTA, NERELERDE GÖRÜLECEK?

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı. Gün batımına yakın saatte ülkemizde de görülebilecek. Telefon uygulaması kullanarak gezegenlerin yerini tespit edebilir ve bu kavuşumu izleyebilirsiniz.

JÜPİTER SATÜRN BİRLEŞMESİ TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek. Ülkemizde de gün batımı sırasında teleskop yardımıyla net bir şekilde görülebilecek.

Bu kavuşumun en iyi gözlemlenebileceği nokta ekvator yakınları olsa da Dünya'daki her yerden gözlemlenebilecek. Ancak Hartigan'a göre gözlemciler ne kadar kuzeydeyse ufukta kaybolmadan önce gezegenleri görebilmek için o kadar az zamanları olacak.