2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı sona erdi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediyesi'nin 'Gelecek, Sizinle Gelecek' sloganıyla hayata geçirdiği 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı'nın ilk aşaması tamamlandı.

Türkiye'nin saygın akademisyen, siyasetçi, bürokrat, aydın ve yerel yöneticisinin konuşmacı olarak katıldığı ve 2 gün boyunca süren çalıştayda 5 oturum gerçekleşti. Kapanış oturumunda ise çalıştayın genel değerlendirilmesi yapıldı.

Çalışmalar 7 ay boyunca devam edecek

Büyükçekmece'nin geleceğinin planlanacağı toplumun her kesiminden öneri ve taleplerin ışığında gerçekleştirilen 2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı, küresel iklim değişikliği, çevre politikaları, kamusal mekan ve kıyı politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım ve alt yapı politikaları, toplumsal kapsayıcılık ve katılımcı yönetim, gençlerin gözünden Büyükçekmece başlıklı konular tartışıldı. 2050 Büyükçekmece Vizyonu kapsamında başlayan çalışmalar yaklaşık 7 ay sürecek ve 2022 yılı Haziran ayı sonunda Büyükçekmece halkının gelecekten beklentileri ve bilimsel veriler ışığında 2050 Büyükçekmece Raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Sonuç bildirgesi yayınlandı

TÜYAP Palas Otel'deki çalıştayın ikinci gününde Prof. Dr. Yusuf Erbay'ın moteratörlüğünde Toplumsal Kapsayıcılık ve Katılımcı Yönetim Politikaları tartışıldı. Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in konuşmacı olarak katıldıkları panelin ardından Gençlerin Gözünde Büyükçekmece oturumu yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ının da katıldığı çalıştayın kapanış oturumu Prof. Dr. Ruşen Keleş'in moteratörlüğünde gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Prof. Dr. Kemal Görmez, Merkez Valisi Kayhan Kavas ve Prof. Dr. Mahmut Güler'in konuşmacı olarak katıldığı kapanış oturumunda çalıştayın genel değerlendirilmesi yapıldı ve sonuç bildirgesi okundu.

"Gençlik adına çok yararlı bir çalıştay oldu"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün 50 Büyükçekmeceli genç ile bir araya geldiği oturumda gençler, 2050 yılında görmek istedikleri Büyükçekmece'yi ve Türkiye'yi anlattı. Küresel iklim değişikliklerinden daha az etkilenen, daha yeşil, daha etkili çevre politikaları, katılımcı yönetim anlayışının yaygınlaştırıldığı bir gelecek temennisinde bulunan gençler özellikle spor, kültür ve sanat alanında da çok daha fazla imkan oluşturulması yönünde düşüncelerini dile getirdi.

Çalıştayın her anlamda çok faydalı olduğunu kaydeden gençlerin bazılarının 2050 Büyükçekmece'sine yönelik görüşleri ise şu şekilde oldu:

"Sena Aykut: Şu an 24 yaşındayım, Almanca öğretmeniyim. 2 gündür Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 2050 Vizyon oturumlarına katılıyoruz. Bu oturumlarda çok kıymetli hocalarımızdan çok değerli bilgiler aldık. Bir eğitimci olarak ben ekstra mutlu oldum. 2050 yılında ben sanıyorum ki 53 yaşında olacağım. Biraz daha yaşlılığa adım atıyor olacağım. Ama 53 yaşındayken ben şu an bunu fark ediyorum bu oturumlardan, aslında yapılan araştırmalardan fark ediyorum ki biz Büyükçekmece'de şu an da böyle ama şu andakinden çok daha yeşil, iklim krizinden çok daha az etkilenecek bir ilçe görüyorum. Bunun dışında eğitim alanında her aman Büyükçekmece Belediyesi çok aktifti. Fakat gençleri her zaman çok daha fazla önemseyen, çok daha fazla eğitim alanında etkinlikler yapan ve fazlasıyla da gençlere önem veren bir belediyecilik izleneceğini düşünüyorum. Çok mutluyum burada olduğum için.

Atahan Gökçül: Bugün burada Büyükçekmece 2050 Vizyonu programında değerli hocalarımız ve belediye başkanımızla beraber, genç arkadaşlarımla beraber burada olmaktan çok mutlu oldum ve geleceğe umutla bakmamı da sağladı bu program. Çünkü gelecek hakkında bir vizyon sahibi olmak ileride daha yaşanabilir, şu an da genç olduğumuz için ileri ki dünyada ben ve benden sonraki arkadaşlarım daha yaşanabilir bir dünyada olmak için çok faydalı bir program oldu bence. Çok değerli hocalarımız geldi bizde burada sorularımıza cevap buldular. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Büyükçekmece'nin bir genci olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. İnşallah böyle programlarda tekrardan buluşuruz ve ileriye dönük planlarımızı sekteye uğramadan güzel yaşanabilir dünyada ileride görüşürüz." - İSTANBUL

