Bayram namazı saat kaçta? sorusu, özellikle farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından "il il namaz saatleri" şeklinde yoğun şekilde aratılıyor. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram sabahı erkenden uyanarak camilere gitmeyi planlayanlar için bu bilgiler büyük önem taşıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet il il Kurban Bayramı bayram namazı saatleri!

2025 KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri takvimine göre 2025 Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle:

İSTANBUL: 06:08

ANKARA: 05:55

İZMİR: 06:22

DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet il il bayram namazı saatleri, Diyanet'in resmi web sitesi olan diyanet.gov.tr adresinden de ulaşılabilir. Ayrıca mobil uygulama ve bazı belediyelerin duyuru panoları aracılığıyla da vatandaşlara bilgi veriliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

"Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilir.

Bayram Namazının Kılınışı

1. Rekat

"Allahu Ekber" denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Sübhaneke" duasını okur.

Sübhaneke'den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.

Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra zammı bir sure okur. "Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur.

"Sübhânellâh" diyecek kadar bekledikten sonra yine "Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âla" denilir.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

2. Rekat

İmam ayakta sırasıyla Fâtiha ve zammı bir sure okur.

Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir. "Allâhu Ekber" diyerek oturulur.

Oturuşta sırasıyla: Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbenâ Âtinâ... duaları okunur.

Önce başı sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh" denir. Sonra başı sola çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh" denir.