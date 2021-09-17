2022 Sonuna Kadar Merkez Tamamen Doğalgaza Kavuşacak

Araklı'da doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi doğalgazın girmediği bölgeler için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek konuyla ilgili Aksa Doğalgaz Karadeniz Bölge Müdürü Salih Ayaydın ile bir araya geldi. Sanayi köprüsünün bulunduğu noktadaki doğalgaz hattıyla alakalı yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından Aksa Doğalgaz Karadeniz Bölge Müdürü Salih Ayaydın, Başkan Çebi'yi makamında ziyaret etti. Yapılan görüşme sonucunda 2022 yılının sonuna kadar tüm Araklı ilçe merkezinin doğalgazla buluşacağı açıklandı. Araklı'da güncel olarak 6300 doğalgaz abonesi bulunuyor. Kutusu olup abone olmayan sayısı ise 2500. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi konuyla ilgili olarak; "İnşallah 2022 sonuna kadar ilçe merkezimizde doğalgazsız ev kalmayacak. Abone olmayan vatandaşlarımızın hızlıca abonelik işlemlerini gerçekleştirmesini istiyoruz. Bölge Müdürümüze Araklı ilçemize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. " ifadelerine yer verdi.

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