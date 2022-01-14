2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Başlıyor

League of Legends Şampiyonluk Ligi, 22 Ocak'ta takımların vadiye inmesiyle beraber çevrimiçi oynanacak şekilde başlıyor. Çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında ise takımlar fiziksel olarak bir araya gelecek. Seyirci durumuyla alakalı ise, salgının mevcut hani nedeniyle henüz bir bilgi verilemiyor.

ŞL Kış Mevsimi, 22 Ocak tarihinde 14.00'te NASR ESPORTS - Galatasaray Espor karşılaşması ile başlayacak. Akademi Ligi ise 20 Ocak'ta yine ŞL Takvimi'ni takip edecek şekilde oynanmaya başlayacak. Kadrolar ile ilgili bilgiler çok yakında duyurulacak.

Lige dönen yıldız yıldız oyuncular, akademiden ŞL'ye geçen yetenekler ve daha fazlasıyla beraber birlikte 2022 Kış Mevsimi; heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 1.Hafta Fikstürü

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi boyunca maçlara eşlik edecek sunucu kadrosu:

Caner "Jhonnie" Güngörür

Kürşad "Regarnur" Demirer

Can "Scarlet" Çaldıran

Aykut "Euphony" Özgan

Oğuz "Noel Dayı" Avcı

Eren "Hetze" Akın

Aral "Halpern" Norman

Ercan "Trielbaenre" Bozkurt

5 Ronin, Beşiktaş, Dark Passage, fastPay Wildcats, Fenerbahçe Espor, GALAKTICOS, Galatasaray Espor, NASR ESPORTS, Papara SuperMassive Blaze ve Team Aurora takımlarının ŞL Kış Mevsimi mücadelesi 22 Ocak'ta başlıyor!

Maçları YouTube ve Twitch kanallarına ek olarak, http://watch.tr.lolesports.com/ adresinden de canlı olarak izlenebilir.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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