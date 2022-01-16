2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu! - Haberler
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2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu!

2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Şampiyonluk Ligi geri dönüyor.

Şampiyonluk Ligi kış mevsimi 22 Ocak 2022'de başlıyor. 10 takımın KMF 2022 kupası için mücadele edeceği 9 haftalık lig aşamasının ilk 5 haftasına ait fikstür, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Daha fazla oku: 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Başlıyor

Takımlar

Vfşl 2022 Kış Mevsiminde mücadele edecek takımlar ve kadroları belli oldu.

5 Ronin

Üst KoridorHoon

OrmanKireas

Orta KoridorLuka

Alt KoridorAndariel

DestekSloth

Beşiktaş Esports

Üst KoridorLot

OrmanBroCColi

Orta KoridorMGX

Alt KoridorJeyrus

DestekMotive

Dark Passage

Üst KoridorLuana

OrmanTyphoon

Orta KoridorUmut

Alt KoridorScorth

DestekPBD

Fenerbahçe Espor

Üst KoridorRay

OrmanCrash

Orta Koridorstillnumb

Alt KoridorEllam

DestekSparz

GALAKTICOS

Üst KoridorKebap

OrmanSkewer

Orta KoridorChloe

Alt KoridorSPARKLE

DestekOn1

Galatasaray Espor

Üst KoridorCrazy

OrmanMojito

Orta KoridorKöfte

Alt KoridorFocus

DestekZergsting

fastPay Wildcats

Üst KoridorStarScreen

OrmanFerret

Orta KoridorSerin

Alt KoridorHolyPhoenix

DestekFarfetch

NASR ESPORTS

Üst KoridorRuin

OrmanKirei

Orta KoridorBolulu

Alt KoridorBlack

DestekJapone

SuperMassive Blaze

Üst KoridorNuQ

OrmanJuuzou

Orta KoridorKsaez

Alt KoridorNeramin

DestekParus

Team Aurora

Üst KoridorMadly

OrmanElramir

Orta KoridorJool

Alt KoridorRhioni

DestekPop

VFŞL 2022 Kış Mevsiminin Fikstürü

9 haftalık mevsimin ilk 5 haftasına ait fikstür yayınlandı. Ligin açılış maçı, TBF 2021 finalinin rövanşı olacak. Bu maç, Galatasaray Espor ile NASR ESPORTS arasında gerçekleşecek.

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

Format

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin formatı şu şekilde:

Lig Aşaması

10 takım katılır.

Takımlar ikili lig sistemi ile toplamda iki kez karşılaşır.

9 haftanın sonunda puan tablosundaki ilk 6 takım playoff maçlarına çıkmaya hak kazanır.

Playoff

6 takım katılır.

Ligi 1'inci ve 2'inci bitiren takımlar yarı finalden, diğer 4 takım ise çeyrek finalden başlar.

Tüm başlar BO5 formatında oynanır.

Finali kazanan takım KMF 2022 şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.

Şampiyonluk Ligi 22 Ocak tarihinde başlıyor. Yayınları YouTube ve Twitch adreslerinden izleyebilirsiniz. LoLespor'un Twitter adresine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
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Şampiyonluk Ligi geri dönüyor.

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