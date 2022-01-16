2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu!
Şampiyonluk Ligi geri dönüyor.
Şampiyonluk Ligi kış mevsimi 22 Ocak 2022'de başlıyor. 10 takımın KMF 2022 kupası için mücadele edeceği 9 haftalık lig aşamasının ilk 5 haftasına ait fikstür, geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
Daha fazla oku: 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Başlıyor
Takımlar
Vfşl 2022 Kış Mevsiminde mücadele edecek takımlar ve kadroları belli oldu.
5 Ronin
Üst KoridorHoon OrmanKireas Orta KoridorLuka Alt KoridorAndariel DestekSloth Beşiktaş Esports Üst KoridorLot OrmanBroCColi Orta KoridorMGX Alt KoridorJeyrus DestekMotive Dark Passage Üst KoridorLuana OrmanTyphoon Orta KoridorUmut Alt KoridorScorth DestekPBD Fenerbahçe Espor Üst KoridorRay OrmanCrash Orta Koridorstillnumb Alt KoridorEllam DestekSparz GALAKTICOS Üst KoridorKebap OrmanSkewer Orta KoridorChloe Alt KoridorSPARKLE DestekOn1 Galatasaray Espor Üst KoridorCrazy OrmanMojito Orta KoridorKöfte Alt KoridorFocus DestekZergsting fastPay Wildcats Üst KoridorStarScreen OrmanFerret Orta KoridorSerin Alt KoridorHolyPhoenix DestekFarfetch NASR ESPORTS Üst KoridorRuin OrmanKirei Orta KoridorBolulu Alt KoridorBlack DestekJapone SuperMassive Blaze Üst KoridorNuQ OrmanJuuzou Orta KoridorKsaez Alt KoridorNeramin DestekParus Team Aurora Üst KoridorMadly OrmanElramir Orta KoridorJool Alt KoridorRhioni DestekPop VFŞL 2022 Kış Mevsiminin Fikstürü 9 haftalık mevsimin ilk 5 haftasına ait fikstür yayınlandı. Ligin açılış maçı, TBF 2021 finalinin rövanşı olacak. Bu maç, Galatasaray Espor ile NASR ESPORTS arasında gerçekleşecek. 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta Format 2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin formatı şu şekilde: Lig Aşaması 10 takım katılır. Takımlar ikili lig sistemi ile toplamda iki kez karşılaşır. 9 haftanın sonunda puan tablosundaki ilk 6 takım playoff maçlarına çıkmaya hak kazanır. Playoff 6 takım katılır. Ligi 1'inci ve 2'inci bitiren takımlar yarı finalden, diğer 4 takım ise çeyrek finalden başlar. Tüm başlar BO5 formatında oynanır. Finali kazanan takım KMF 2022 şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır. Şampiyonluk Ligi 22 Ocak tarihinde başlıyor. Yayınları YouTube ve Twitch adreslerinden izleyebilirsiniz. LoLespor'un Twitter adresine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Şampiyonluk Ligi geri dönüyor.
Üst KoridorHoon
OrmanKireas
Orta KoridorLuka
Alt KoridorAndariel
DestekSloth
Beşiktaş Esports
Üst KoridorLot
OrmanBroCColi
Orta KoridorMGX
Alt KoridorJeyrus
DestekMotive
Dark Passage
Üst KoridorLuana
OrmanTyphoon
Orta KoridorUmut
Alt KoridorScorth
DestekPBD
Fenerbahçe Espor
Üst KoridorRay
OrmanCrash
Orta Koridorstillnumb
Alt KoridorEllam
DestekSparz
GALAKTICOS
Üst KoridorKebap
OrmanSkewer
Orta KoridorChloe
Alt KoridorSPARKLE
DestekOn1
Galatasaray Espor
Üst KoridorCrazy
OrmanMojito
Orta KoridorKöfte
Alt KoridorFocus
DestekZergsting
fastPay Wildcats
Üst KoridorStarScreen
OrmanFerret
Orta KoridorSerin
Alt KoridorHolyPhoenix
DestekFarfetch
NASR ESPORTS
Üst KoridorRuin
OrmanKirei
Orta KoridorBolulu
Alt KoridorBlack
DestekJapone
SuperMassive Blaze
Üst KoridorNuQ
OrmanJuuzou
Orta KoridorKsaez
Alt KoridorNeramin
DestekParus
Team Aurora
Üst KoridorMadly
OrmanElramir
Orta KoridorJool
Alt KoridorRhioni
DestekPop
VFŞL 2022 Kış Mevsiminin Fikstürü
9 haftalık mevsimin ilk 5 haftasına ait fikstür yayınlandı. Ligin açılış maçı, TBF 2021 finalinin rövanşı olacak. Bu maç, Galatasaray Espor ile NASR ESPORTS arasında gerçekleşecek.
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
Format
2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin formatı şu şekilde:
Lig Aşaması
10 takım katılır.
Takımlar ikili lig sistemi ile toplamda iki kez karşılaşır.
9 haftanın sonunda puan tablosundaki ilk 6 takım playoff maçlarına çıkmaya hak kazanır.
Playoff
6 takım katılır.
Ligi 1'inci ve 2'inci bitiren takımlar yarı finalden, diğer 4 takım ise çeyrek finalden başlar.
Tüm başlar BO5 formatında oynanır.
Finali kazanan takım KMF 2022 şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.
Şampiyonluk Ligi 22 Ocak tarihinde başlıyor. Yayınları YouTube ve Twitch adreslerinden izleyebilirsiniz. LoLespor'un Twitter adresine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.