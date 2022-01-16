2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu!

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VFŞL 2022 Kış Mevsiminin Fikstürü

9 haftalık mevsimin ilk 5 haftasına ait fikstür yayınlandı. Ligin açılış maçı, TBF 2021 finalinin rövanşı olacak. Bu maç, Galatasaray Espor ile NASR ESPORTS arasında gerçekleşecek.

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

Format

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin formatı şu şekilde:

Lig Aşaması

10 takım katılır.

Takımlar ikili lig sistemi ile toplamda iki kez karşılaşır.

9 haftanın sonunda puan tablosundaki ilk 6 takım playoff maçlarına çıkmaya hak kazanır.

Playoff

6 takım katılır.

Ligi 1'inci ve 2'inci bitiren takımlar yarı finalden, diğer 4 takım ise çeyrek finalden başlar.

Tüm başlar BO5 formatında oynanır.

Finali kazanan takım KMF 2022 şampiyonu olur ve MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.

Şampiyonluk Ligi 22 Ocak tarihinde başlıyor. Yayınları YouTube ve Twitch adreslerinden izleyebilirsiniz. LoLespor'un Twitter adresine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Şampiyonluk Ligi geri dönüyor.