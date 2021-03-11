2022 Resmi Tatiller ne zaman? 2022 Resmi tatil günleri
11.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:20
2022 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 yılının Mart ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşlar geriye kalan resmi tatil günlerini ve sürelerini öğrenmek istiyor. Peki, Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? 2022 Resmi tatil günleri takvimi...
Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2022 yılı resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...
2022 RESMİ TATİLLER
Türkiyede 16 resmi tatil günü var. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.
- Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022
- Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022
- Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022
- Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022
- Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022
- Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022
- Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022
- Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022
- Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022
- Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022
- Cumhuriyet bayramıCumartesi, 29 Ekim 2022
- Yılbaşı gecesi
- Cumartesi, 31 Aralık 2022
Diğer özel günler
Resmi tatiller günlerden sonra Türkiye'deki diğer özel günleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:
- Dünya gazeteciler günü Pazartesi, 10 Ocak 2022
- Sevgililer günü Pazartesi, 14 Şubat 2022
- Dünya kadınlar günü Salı, 8 Mart 2022
- Avukatlar günü Salı, 5 Nisan 2022
- Kutlu doğum haftası 20-26 nisan 2022
- Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2022
- Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2022
- Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2022
- Gazeteciler ve basın bayramı Pazar, 24 Temmuz 2022
- Hayvanları koruma günü Cuma, 4 Ekim 2022
- Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2022
- Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2022
- Atatürk haftası 10-16 Kasım 2022
- Öğretmenler günü Salı, 24 Kasım 2022
- Dünya özürlüler günü Cumartesi, 3 Aralık 2022
- İnsan hakları ve demokrasi haftası 4-10 Aralık 2022